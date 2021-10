“SVOLTE DI POPOLI”, 59ESIMA EDIZIONE: L’OMAGGIO A VINCENZO OTTAVIANI DELLA SPEED MOTOR

POPOLI – Nel prossimo fine settimana, si correrà la 59esima edizione della cronoscalata Svolte di Popoli, tappa del Trofeo Italiano di Velocità in Montagna 2021, zona Centro e la cittadina abruzzese si prepara a omaggiare il beniamino di casa Vincenzo Ottaviani.

Il 37enne pilota della Speed Motor ha raggiunto in campionato l’obiettivo che inseguiva da qualche stagione: la conquista della coppa nella classe 1600 del gruppo N con la Citroen Saxo.

La stampa locale gli ha già riservato il meritato tributo: “Porto a casa questa coppa al termine di un’annata che mi ha visto sempre primeggiare in ogni gara disputata – ha ricordato Ottaviani – e in qualche occasione sono riuscito a stare davanti anche a vetture di cilindrata superiore, perché non mi sono mai accontentato del piazzamento, ma ho cercato di legittimare le mie vittorie con tempi vicini al record di classe. In più di una circostanza, ho poi migliorato le mie prestazioni personali.

Dopo Sabatino Giannantonio, sono il popolese che ha riportato in città un risultato importante nella velocità in montagna. A Giannantonio hanno intitolato il primo memorial, poi un altro trofeo in palio è dedicato ad Amedeo Natale, ex vicesindaco affezionato alla cronoscalata: “spero di aggiudicarmi uno di questi allori e di festeggiare così questa annata indimenticabile”.

Sui 7.530 metri del tracciato abruzzese, da coprire due volte, Ottaviani non gareggerà con la Saxo ma con la Wolf GB08 Thunder, vettura inserita nella classe 1000 della E2-SS che ha partecipato Campionato Italiano Sport Prototipi.

“A distanza di sei anni, torno alla guida di un prototipo – precisa di nuovo Ottaviani – anche se allora era un’Osella di gruppo CN. Ora, grazie a Pasquale Scaramella del Team Dalmazia e all’amico Michele Fattorini, mi cimento con la Wolf che ho provato sul circuito di Battipaglia. Sfortuna ha voluto che, dopo settimane e settimane di asciutto, la pioggia tornasse a cadere proprio nel giorno dei test, ma va bene ugualmente”.

Verifiche tecniche e sportive dalle 11.30 alle 19 di venerdì 8 ottobre, prove ufficiali in due sessioni a partire dalle 9.30 di sabato 9 e via di gara 1 sempre alle 9.30 ma di domenica 10, con gara 2 a seguire.