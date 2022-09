TACCUINO ELETTORALE, GLI APPUNTAMENTI DELLA LEGA IN PROGRAMMA IN ABRUZZO DOMANI, 12 SETTEMBRE

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, lunedì 12 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Pescara: a Collecorvino alle ore 11:00, presso la Pizzeria Feba, Viale Italia 11, apertura del comitato elettorale del capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, capolista al Collegio Plurinominale Abruzzo al Senato, con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera dei Deputati e il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati. Successivamente i candidati saranno sul territorio a Loreto Aprutino alle ore 12 in visita presso alcune realtà aziendali e nel pomeriggio incontreranno militanti ed elettori a Villa Celiera, alle ore 15.30, presso l’ingresso del paese, a Montebello di Bertona, alle ore 16.45 in Piazza del Municipio, a Farindola, alle ore 18, in Piazza, a Penne, alle ore 19, presso il comitato elettorale in Corso Alessandrini 35, a Picciano, alle ore 20, al Ristorante Gabrielino, in Contrada Colline 16.

Chieti: a Francavilla al Mare alle ore 10.30, in Viale Nettuno 112, apertura del comitato elettorale del senatore uscente Alberto Bagnai, ricandidato al Collegio Uninominale Chieti alla Camera dei Deputati, che proseguirà il tour sul territorio a Torrevecchia Teatina alle ore 12, per incontrare il sindaco e successivamente visitare un’azienda vitivinicola, a Villamagna alle ore 15.30, incontro con il sindaco e visita presso una cantina locale, a Miglianico alle ore 16.30, incontro con il sindaco e i militanti presso il bar Winshing Well.

