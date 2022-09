TACCUINO ELETTORALE, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, martedì 20 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Teramo: a Cermignano alle ore 10, incontro con il sindaco e visita al mercato comunale del deputato uscente Antonio Zennaro, candidato alla Camera; a Isola del Gran Sasso alle ore 12 il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera e Antonio Zennaro, candidato alla Camera, saranno in visita presso alcune realtà aziendali del territorio e alle ore 13.30 incontreranno militanti e simpatizzanti;

a Teramo alle ore 17.30, presso l’Hotel Abruzzi in Viale G. Mazzini 18, incontro dell’assessore regionale Nicoletta Verì con il comparto della sanità, parteciperanno il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato alla Camera, amministratori e dirigenti del partito;

alle ore 19, sempre a Teramo all’Hotel Abruzzi, presentazione pubblica dei candidati della Lega, con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata al Senato, il direttore generale Arap Abruzzo, Antonio Morgante, candidato al Senato, il coordinatore provinciale della Lega e sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, la coordinatrice comunale Arianna Fasulo, gli assessori, consiglieri e dirigenti del partito in Abruzzo. Dopo la presentazione seguirà un aperitivo.

L’Aquila: a L’Aquila, nella sede regionale del partito in via Bazzano 2, alle 10:30 conferenza stampa per l’ingresso nella Lega di Antonio Martino, deputato proveniente dalle fila forziste, con il segretario regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, a Scanno alle ore 12.30 Vincenzo D’Incecco, candidato al Senato, incontrerà elettori, simpatizzanti e amministratori presso l’Albergo Belvedere, in Piazza Santa Maria della Valle, 3; a L’Aquila alle ore 20.30, presso il Ristorante Nonna Cristina, in via San Flaviano/via delle Grazie 24, incontro pubblico del segretario regionale Luigi D’Eramo, capolista alla Camera, con militanti e simpatizzanti.

Pescara: a Pescara Porta Nuova alle ore 9 il capogruppo regionale Lega Abruzzo Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato, visiterà il mercato coperto, in via dei Bastioni; a Montesilvano alle ore 19, presso il Grand Hotel Adriatico ( Sala Adriatico), in Via Carlo Maresca 2, incontro pubblico di Vincenzo D’Incecco con elettori, simpatizzanti e amministratori.

Chieti: a Francavilla alle ore 20.30, aperitivo elettorale presso la Cantina Colle del Sole, in Contrada Cetti 36, con il senatore uscente Alberto Bagnai, candidato all’uninominale di Chieti alla Camera dei Deputati, il capogruppo regionale, Vincenzo D’Incecco, Candidato capolista al Senato, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata al Senato, il direttore generale Arap Abruzzo, Antonio Morgante, candidato al Senato, con la moderazione di Michele Suriani, Responsabile dipartimento PNRR Lega Abruzzo.