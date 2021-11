TAEKWONDO: IL CELANESE FRANCESCO SCAMOLLA CAMPIONE ITALIANO JUNIORES -68KG

CELANO – Francesco Scamolla, 15 anni, dell’Asd Centro Taekwondo Celano, è diventato campione d’Italia di Taekwondo juniores, categoria -68 kg, al termine delle gare che si sono disputate nei giorni scorsi a Napoli.

La società marsicana guidata dai Maestri Ennio e Calvino Cotturone era presente alla competizione nazionale con gli atleti Ivana Ciccarelli, Nicolas Esposito e Francesco Scamolla.

“Tanta gioia, soddisfazione tra i tifosi al seguito – commenta Calvino Cotturone – altro risultato storico il titolo Italiano ancora a Celano. Francesco Scamolla si è guadagnato a soli 15 anni la seconda convocazione in Nazionale per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei juniores. Un vanto per l’intera Regione. Vincere un campionato italiano non capita per caso, la preparazione viene da lontano, tutti guardano la prestazione del giorno della competizione solo pochi conoscono i sacrifici che lastricano la strada della vittoria. Francesco era un bambino che è arrivato nella società all’età di 5 anni, oggi è un campione e siamo sicuri, visto il vivaio e i giovani atleti che vanta la società, che presto altri seguiranno le orme di Francesco”.

“Ottima la prova di Nicolas Esposito – si legge in una nota della società – che ha gestito l’incontro sin dal primo minuto ma, per mancanza di precisione non riusciva a capitalizzare e si è fermato ad un passo dal podio. Eccellente anche la prova di Ivana Ciccarelli dopo tre incontri magistralmente condotti si faceva superare all’ultimo secondo, del quarto incontro, dall’avversaria mancando una finale che sicuramente l’avrebbe vista protagonista, bronzo e terzo posto per lei”.