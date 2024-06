TAGESMUTTER: ALL’AQUILA IL PRIMO NIDO FAMILIARE, DOMENICA OPEN DAY AL VILLAGGIO DI ONNA

L’AQUILA – All’Aquila arriva il primo servizio nido familiare, “Tagesmutter”, sul modello del Nord Europa, per l’accoglienza e l’educazione dei bambini con percorsi personalizzati e progetti di apprendimento, crescita e sviluppo, basati sull’ospitalità, sulla cura e sul benessere.

“Tana libera tutti” è l’iniziativa nata per volontà dell’Associazione Ets che domenica 23 giugno, dalle 16.30 in poi, aprirà le porte della struttura presso il villaggio di Onna, in via della Ricostruzione 52.

Un open day che prevede, tra le altre cose, l’esposizione di alcune opere degli artisti Walter Di Carlo, Federico Coda e Pia Molini.

A seguire un laboratorio artistico per tutti i bambini oltre a un rinfresco offerto dalla ditta “K lavori edili”.

Diverse le attività che saranno proposte dall’Associazione, a partire dal centro estivo che partirà già da luglio, dalle 8.30 alle 16.30.

A settembre prenderà il via il progetto “Tagesmutter”, ispirato al metodo dell’educatore Rudolf Steiner, padre di un pensiero che, insieme al Montessori, è di grande ispirazione e si basa su una pedagogia incentrata sui tempi naturali di ogni persona, per sviluppare a pieno le capacità individuali e per fare in modo che ognuno abbia l’opportunità di migliorare con i propri tempi le personali potenzialità, rispettando i propri ritmi di crescita, senza quindi essere forzato a raggiungere determinati obiettivi entro un tempo prestabilito.

“Nasce come un ‘asilo familiare’ per dare l’opportunità ai genitori con i figli piccoli di lavorare da casa oppure di usufruirne a prezzi più accessibili rispetto agli asili privati convenzionali, offrendo servizi alternativi. La struttura, dotata di giardino, ospiterà al massimo 10 bambini, una soluzione ideale per instaurare rapporti in un ambiente sia scolastico che familiare”, spiegano dall’Associazione.

“Oltre alle educatrici, metteremo a disposizione degli associati psicologa infantile, nutrizionista infantile, pediatra, logopedista e neuropsicomotricista. Avremo anche un’app dedicata, per aggiornare quotidianamente i genitori su tutto e in modo tempestivo. Tutti servizi che saranno gratuiti per gli associati”.

“Ringraziamo il Comune dell’Aquila, che ha sostenuto il progetto, i cittadini di Onna, per l’accoglienza, gli artisti e tutti coloro che ci accompagnano in questa avventura”. (a.c.)

Per informazioni: 3460932629