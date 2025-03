L’AQUILA – In merito alla riduzione dei fondi destinati ai Grandi Eventi secondo la legge regionale 55, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, “precisano che il taglio del 30% ha riguardato tutti i settori e non esclusivamente il capitolo destinato ai grandi eventi”, ma si impegnano a ripristinarli, e un copertura necessaria per ripristinare la dotazione originaria del fondo sarà garantita attraverso un emendamento di legge che sarà depositato lunedì ed approvato nel primo consiglio utile.

Questo dopo che Il dipartimento Cultura della Regione Abruzzo ha comunicato che sulla legge regionale 55 Grandi Eventi 2024 il plafond complessivo precedente da 278.871,20 euro è sceso improvvisamente a 181.678,91 euro. E sono state convocate per martedì 11 marzo ad Avezzano per un sorteggio. A rivelarlo era stata l’associazione culturale Harmonia novissima di Avezzano, che ha annunciato anche una protesta assieme ad altre associazioni martedì, alle ore 11, davanti all’ufficio del settore Cultura di via Cavalieri di Vittorio Veneto 5 ad Avezzano, dove si terrà appunto il sorteggio, che riguarderà le associazioni Ennio Flaiano, Accademia Europea Romanì, Castelnuovo-Tedesco, Accademia Musicale Marino da Caramanico, Harmonia Novissima, Istituzione Musicale Andres Segovia, Giostra Cavalleresca di Sulmona, Muntagninjazz, Indierocket aps e fondazione Malvina Menegaz.

“Con la riduzione delle risorse di bilancio – spiega oggi l’assessore Santangelo – in maniera ineludibile abbiamo dovuto procedere ad una rideterminazione della graduatoria che, vedendo un numero di associazioni a parimerito di punteggio, superiore alle risorse necessarie a finanziare tutti, prevede per legge l’estrazione di quella non ammessa a contributo non potendo scegliere in maniera arbitraria chi escludere o rideterminare l’importo del contributo calcolato sulla base di criteri oggettivi valutati dalla commissione tecnica. Comprendiamo le preoccupazioni delle associazioni culturali ma abbiamo già individuato soluzioni che permettano di ripristinare il contributo originario e procedere con lo scorrimento delle realtà escluse.”

“Si è trattato esclusivamente – ha aggiunto Santangelo – di una questione tecnica e temporanea, e l’allarmismo lanciato dell’associazione Harmonia Novissima è infondato, dal momento che sarebbe bastato confrontarsi con l’Assessorato per avere rassicurazioni sulle soluzioni già in corso di definizione”.

Sulla questione interviene anche il Presidente Marsilio: “La cultura rappresenta un valore fondamentale per la nostra Regione. L’impegno dell’amministrazione resta quello di sostenere le manifestazioni che arricchiscono il nostro territorio, compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le priorità di spesa che la Regione è chiamata a gestire”.

Bordate arrivano intanto dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini e Francesco Taglieri.

“La Regione Abruzzo governata da Marsilio, nella sua incapacità e approssimazione, ha deciso di affidare ad un sorteggio la sopravvivenza economica di importanti associazioni culturali e storici eventi abruzzesi. I fondi assegnati in base ad una graduatoria e impegnati per coprire le spese di manifestazioni già svolte e rendicontate, sono stati tagliati nel bilancio di fine anno a causa del disavanzo economico creato nella sanità pubblica dal malgoverno di Marsilio e del suo centrodestra”.