TAGLI ALLA RISERVA NATURALE DI ATRI: CRITICI I 5STELLE, “CI OPPONIAMO A QUESTA SCELLERATA SCELTA”

ATRI – “Le Riserve naturali dovrebbero essere una priorità per tutti, soprattutto per la Regione Abruzzo, ma con la determinazione del 21/02/2025, la Giunta Regionale ha deciso di tagliare i fondi regionali per le riserve abruzzesi, compresa quella dei Calanchi di Atri (Teramo) alla quale sarà applicato un taglio di ben 11.000,00 € circa. Infatti l’impegno di spesa per l’anno 2025 sarà solo di € 39.264,35.”

La Consigliera Comunale del Movimento 5 Stelle di Atri – Gabriella Italiani è preoccupata “per questa scellerata decisione perché le aree protette e, in particolar modo, la Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, rappresentano una delle strategie più efficaci per la conservazione della biodiversità e la tutela degli ecosistemi. In un mondo sempre più urbanizzato e industrializzato, queste zone offrono un rifugio per la flora e la fauna, contribuendo anche al benessere umano. La Riserva naturale dei Calanchi di Atri è fondamentale per la conservazione delle specie animali e vegetali, infatti essa offre un habitat sicuro in cui la fauna e la flora possono prosperare lontano dalle minacce come la deforestazione, la caccia illegale e l’inquinamento”.

“La Riserva naturale dei Calanchi di Atri, oltre a proteggere la biodiversità, offre numerosi vantaggi per gli esseri umani. Fornisce servizi ecosistemici come la purificazione dell’aria e dell’acqua, la regolazione del clima e la prevenzione dell’erosione del suolo. Questa bella realtà atriana è importante anche per il turismo sostenibile, infatti offre opportunità per l’educazione ambientale e l’avventura all’aria aperta ospitando, ogni anno, numerosi turisti e bambini delle scuole atriane e delle zone limitrofe. La Consigliera Comunale Italiani chiede al Comune di Atri che venga convocata al più presto la Commissione tecnico-consultiva della Riserva Naturale dei Calanchi del Comune di Atri alla quale la suddetta Portavoce del M5S fa parte”.

Infine la Consigliera Italiani ha chiesto supporto a tutto il Gruppo Territoriale del M5S Atri/Pineto/Silvi ed ai Consiglieri Regionali del Movimento 5 Stelle – Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, con i quali ci sarà un collegamento diretto con le istituzioni regionali per garantire una gestione efficace e sostenibile di questa preziosa Riserva dei Calanchi di Atri e di quella del Borsacchio di Roseto degli Abruzzi.