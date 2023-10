TAGLIACOZZO: 16ENNE INVESTITA DA AUTOBUS, “METTERE IN SICUREZZA I TERMINAL”

TAGLIACOZZO – Incidente questa mattina a Tagliacozzo (L’Aquila) dove una ragazza di 16 anni è stata investita da un autobus in manovra di retromarcia nei pressi della stazione ferroviaria.

Ancora da chiarire le dinamiche.

La ragazza, secondo quanto ricostruito, si trovava insieme ad altri studenti nel piazzale del terminal, in attesa dell’autobus che l’avrebbe condotta a scuola ad Avezzano quando sarebbe stata investita. L’autista è subito sceso dall’autobus e ha allertato i soccorritori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane in ospedale. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lesioni alle gambe ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul caso, in una nota, riportata da Terre Marsicane, sono intervenute le sigle sindacali Filt CGIL, Fit CISL e UIL Trasporti: “Di fronte all’ennesima tragedia sfiorata questa mattina presso il deposito di Tagliacozzo, dove una ragazza è stata investita da un autobus in manovra, alla quale mandiamo i nostri auguri di una pronta guarigione, ci troviamo costretti a denunciare la mancanza di sicurezza nei tanti, troppi terminal presenti su tutto il territorio della Marsica e provincia. Già negli anni scorsi abbiamo più volte denunciato la situazione di pericolo ignorata dalle amministrazioni”.

“Chiederemo nei prossimi giorni un tavolo tecnico con le stesse amministrazioni, le forze dell’ordine e della Dirigenza di Tua, al fine non di discutere ma di trovare le soluzioni idonee affinché incidenti del genere non accadano più. In ultimo esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia della ragazza e al collega coinvolto nell’incidente, inviamo un appello a tutte le famiglie delle migliaia di ragazzi che quotidianamente prendono i mezzi pubblici per recarsi a scuola, affinché li sensibilizzino a non accalcarsi verso i mezzi, soprattutto quando questi sono in manovra”.