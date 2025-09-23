TAGLIACOZZO: CICLISTA 78ENNE INVESTITO DA FURGONE, AUTISTA POSITIVO AD ALCOL E COCAINA

TAGLIACOZZO – Accusa di omicidio stradale aggravato per il 58enne V.O. di Scurcola Marsicana, che domenica alla guida del suo furgone ha investito e ucciso lungo la Tiburtina Valeria il ciclista avezzanese Antonio Sorgi, 78 anni, maestro di scuola primaria in pensione, stimato e conosciuto.

Il 58enne, scrive il quotidiano Il Centro, è risultato positivo all’alcol e alla cocaina, ed è stato denunciato a piede libero dal pubblico ministero della procura di Avezzano, e questo aggrava di molto la sua posizione.

Il conducente, nelle sue prime dichiarazioni, ha detto che il ciclista non avrebbe rispettato uno stop immettendosi sulla Tiburtina, versione dei fatti al vaglio degli inquirenti.