TAGLIACOZZO: CONTRASTO AL TRAFFICO DI DROGA, ARRESTATO STRANIERO SENZA FISSA DIMORA

TAGLIACOZZO – La Compagnia Carabinieri, attraverso i reparti dipendenti, ha intensificato i controlli per contrastare il traffico di droga. Nello scorso fine settimana numerose le attività messe in campo per intercettare i trasporti dello stupefacente verso i piccoli centri marsicani.

Durante un controllo dei militari della stazione di Scurcola Marsicana e del Nucleo Radiomobile, in base agli attenti filtraggi della circolazione stradale, lungo la S.R. Regionale 578 è stato intimato l’alt al conducente di una utilitaria in ingresso nel territorio di Magliano dei Marsi.

L’uomo, un 37enne di origine straniera e senza fissa dimora, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All’esito della perquisizione, occultate nell’abitacolo del mezzo, sono state ritrovate 30 singole dosi per un totale di circa 25 grammi di cocaina. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di circa 400 euro, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il fermato, in considerazione delle risultanze investigative, è stato arrestato nella flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, avvisato delle operazioni in atto, ha disposto il trasferimento in carcere prima dell’udienza di convalida dell’arresto dinanzi il GIP dello stesso Tribunale.