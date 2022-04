TAGLIACOZZO, DISCARICA ABUSICA A TREMONTI: RACCOLTI 12 QUINTALI DI RIFIUTI

TAGLIACOZZO – Frigoriferi, stufe, pneumatici usurati e rifiuti di ogni genere. L’area boschiva intorno a Tremonti era completamente invasa di immondizie ed inerti a causa dell’inciviltà di alcune persone.

Il Comune di Tagliacozzo (L’Aquila) è quindi intervenuto con il personale di Segen spa, raccogliendo ben dodici quintali di rifiuti.

In due giornate, gli operai della società partecipata hanno utilizzato tre camioncini e un trattore e una moto-cariola cingolata per raggiungere le zone meno accessibili.

“Anche questa volta, l’amministrazione Giovagnorio ha mostrato attenzione alla cura del territorio, eliminando una discarica abusiva a cielo aperto”, ha commentato l’assessore al Patrimonio Giuseppe Mastroddi, “Nell’area dove sono intervenuti gli operai Segen, tra l’altro, passerà il nuovo Grande Cammino dei Briganti, un percorso che raccoglierà migliaia di turisti tutto l’anno e che rischiava di apparire deturpato dall’inciviltà di coloro che non hanno alcun rispetto per il territorio e per il bene pubblico”.

“L’inciviltà di alcuni purtroppo va a danno e a spese di tutti cittadini. Continueremo quindi a vigilare su tutto il territorio comunale, con sanzioni pesanti nei confronti di chi viola la legge e inquina il nostro ambiente”, ha concluso Mastroddi.