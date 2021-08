TAGLIACOZZO FESTIVAL, STASERA ARRIVA GIORGIO PANARIELLO CON STORY

L’AQUILA – Questa sera, domenica 22 Agosto, alle ore 21.30 in Piazza Duca degli Abruzzi, Tagliacozzo Festival accoglie lo spettacolo show di Giorgio Panariello, secondo grande artista del trittico creato dal direttore artistico M° Jacopo Sipari di Pescasseroli per concludere la 37° edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate.

Dopo aver pubblicato nel 2020 il romanzo Io sono mio fratello, grandissimo successo di pubblico e critica, e in attesa di salire sui palchi di tutta Italia nel 2022 con il nuovo spettacolo teatrale La Favola Mia, Giorgio Panariello torna sul palco nell’estate 2021 con Story, un lungo monologo dove Giorgio, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.

“Il Festival di Tagliacozzo – dice Jacopo Sipari – ha sempre avuto grande attenzione al Teatro. Panariello è un artista immenso, estremamente versatile, che sa raccontare come pochi la nostra italianità. Siamo molto felici che abbia accolto positivamente il nostro invito certi di regalare ai nostri affezionati una serata di leggerezza e divertimento”.

Giorgio Panariello, nato a Firenze il 30 settembre 1960 è divenuto celebre in Italia come comico, cabarettista, imitatore, attore, conduttore televisivo e regista. Volto celeberrimo della televisione italiana, costituisce con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni un trio spettacolare. Numerosissimi i film in cui è chiamato come protagonista: Bagnomaria, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Notte prima degli esami – SMS – Natale in Sudafrica, Amici miei – Come tutto ebbe inizio, Un fantastico via vai, …e fuori nevica!.Altrettanto numerose le partecipazioni in televisione e i personaggi da lui creati. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2006.

Il Festival di Tagliacozzo, dopo Fiorella Mannoia (21 Agosto) e Giorgio Panariello (22 Agosto) si concluderà Lunedì 23 Agosto con il concerto di Francesco de Gregori già sold out da settimane. Ricordiamo che per partecipare all’evento è necessario munirsi di Green Pass o di tampone negativo; indossare la mascherina e rispettare posto assegnato sul biglietto.Info su www.tagliacozzofestival.com