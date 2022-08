TAGLIACOZZO FESTIVAL: OGGI MORGAN E DOMANI FABRIZIO MORO PROTAGONISTI

TAGLIACOZZO – Due appuntamenti di rilievo al Tagliacozzo Festival: questa sera, ore 21.15, il chiostro di San Francesco apre le porte ad uno dei più geniali musicisti italiani: Mauro Castoldi in arte Morgan con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese in un concerto attesissimo e ricco di emozioni. Musicista, cantautore e interprete, nasce a Milano il 23 dicembre del 1972. Nel 1991, ha fondato i Bluvertigo. Giudice ad X-Factor, The Voice e ad Amici, più volte ospite a Sanremo, è considerato uno degli artisti più dotati e poliedrici della musica italiana.

Il repertorio di Morgan passa attraverso le epoche e i generi musicali dimostrando che le definizioni non riescono a contenere la creatività musicale, che la divisione colto – popolare non esiste e che la materia della musica si rigenera continuamente attraverso il genio degli artisti senza alcun limite.

Da Bach e Vivaldi fino alle stesse canoni di Morgan, passando per Schubert, Bindi e De André, un viaggio nelle intersezioni tra i linguaggi musicali, con continui cambi di prospettiva e riletture, anche grazie agli arrangiamenti orchestrati e diretti dal maestro Valentino Corvino.

Domani, ore 21.30, sul Palco del Teatro all’Aperto del Festival in piazza Duca degli Abruzzi arriva il concerto “sold out” del cantautore italiano Fabrizio Moro del tour “La mia voce tour 2022” che ha toccato le più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia.

Il cantautore romano durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso artistico. Per “La mia voce tour 2022”, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.