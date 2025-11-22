TAGLIACOZZO: PERSEGUITA E MALTRATTA LA MOGLIE, CONDANNATO A 3 ANNI E 5 MESI

AVEZZANO – Il tribunale di Avezzano (L’Aquila) ha inflitto a M.G., 32 anni, tre anni e cinque mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della moglie. All’interno della casa, a Tagliacozzo, avrebbe distrutto mobili e suppellettili, rientrando spesso sotto l’effetto di droga, Le offese, le accuse infondate di tradimento e le umiliazioni erano diventate parte di una quotidianità per la vittima, secondo quanto riporta il Centro.

Il quadro probatorio si è aggravato ulteriormente quando, in almeno due circostanze, l’uomo ha aggredito la moglie con violenza. Episodi che hanno segnato in modo profondo la donna, minandone l’equilibrio psicologico e il senso stesso di sicurezza.

Nonostante la decisione di interrompere la relazione e allontanarsi da quella situazione insopportabile, la vittima non ha trovato tregua. Dopo la separazione, infatti, il comportamento di M.G. si sarebbe trasformato in una serie di condotte persecutorie riconducibili allo stalking. Ora si va in appello.