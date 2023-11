TAGLIACOZZO PIANGE IL GENERALE UMBERTO ROCCA, MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

TAGLIACOZZO – “La Virgo Fidelis, celeste patrona dell’Arma dei Carabinieri, che abbiamo celebrato due giorni fa, ha chiamato a sé il generale Umberto Rocca, Medaglia d’Oro al Valor Militare, cittadino onorario di Tagliacozzo dal 7 aprile 2018”.

Così il sindaco di Tagliacozzo (L’Aquila) Vincenzo Giovagnorio, ha annunciato la dipartita dell’ufficiale che negli ultimi anni si era trasferito con la famiglia nella città marsicana: il generale Umberto Rocca, Medaglia d’Oro al Valor Militare, cittadino onorario di Tagliacozzo.

La nota:

Eroe della Nazione, il 5 giugno 1975, “Comandante in sede vacante, di compagnia distaccata, organizzava e capeggiava reiterati, rischiosi servizi per individuare il luogo di detenzione di noto industriale, sequestrato a scopo di estorsione in provincia limitrofa. Pervenuto, con tre suoi dipendenti, a un casolare isolato, e acquisita la certezza della presenza di malfattori e il sospetto di quella del rapito, dopo aver disposto i propri uomini in posizioni defilate, decideva di passare immediatamente all’azione onde sfruttare la sorpresa, per impedire ai delinquenti di nuocere all’ostaggio eventualmente presente. Benché nella improvvisa reazione fosse stato colpito in pieno da bomba a mano, che esplodendo gli asportava un braccio e lo rendeva cieco di un occhio, esortava il sottufficiale, accorso per recargli aiuto, a proseguire decisamente l’operazione che, dopo protratto e violento conflitto a fuoco, si chiudeva con l’uccisione di uno dei banditi appartenente a pericolosissima organizzazione eversiva armata e con la liberazione dell’ostaggio incolume. Sottoposto a prolungati e dolorosi interventi chirurgici, si imponeva all’ammirazione dei sanitari per stoicismo e per eccezionale forza morale, non cessando un istante dal manifestare la preoccupazione per i suoi uomini rimasti feriti, nonché il rammarico che le mutilazioni subite non gli consentissero di servire oltre l’Arma. Fulgido esempio di elette virtù militari ed eroica purissima fede. Arzello di Melazzo (Alessandria)”.

“A nome della comunità, dell’amministrazione e mio personale – scrive ancora il sindaco – giungano i sentimenti di affetto e partecipazione al figlio e nostro concittadino Andrea, ai familiari tutti e all’Arma dei Carabinieri che, nel lungo e fedele servizio, lo ha tenuto nell’alta doverosa considerazione, vanto ed esempio per tutti i militari.

Le solenni esequie saranno celebrate domani, venerdì 24 novembre, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata. È prevista la presenza del generale comandante dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi e di altre importanti personalità militari e civili.