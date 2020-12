TAGLIACOZZO, PREMIO ISMEA A COOPERATIVA LA VILLA: LA SODDISFAZIONE DI SANTANGELO

TAGLIACOZZO – “Esprimo enorme soddisfazione per il successo ottenuto dalla Cooperativa ‘La Villa’, di Villa San Sebastiano di Tagliacozzo, al concorso nazionale ‘Nuovi fattori di successo’ promosso da Ismea. L’azienda zootecnica gestita dalla famiglia Pensa, infatti, si è classificata al secondo posto quale esempio di eccellenza in quella che è la competizione nazionale attraverso la quale Ismea persegue la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche.

Lo dice in una nota il vicepresidente vicario del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Roberto Santangelo.

“Non posso sottacere il compiacimento per questo risultato che, ottenuto dall’Azienda della famiglia Pensa, va a premiare tutto il comparto che opera sul territorio della Provincia dell’Aquila e dell’intera nostra Regione”, aggiunge.

“Il made in Italy passa anche per realtà, come la cooperativa ‘La Villa’, che operano nel rispetto dei cicli naturali e del benessere degli animali. L’innovazione, le nuove tecnologie, la formazione sempre più specializzata, consentono di realizzare un modello virtuoso, di assoluto riferimento, che autorizza a guardare al futuro con grande fiducia”.

