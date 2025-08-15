TAGLIACOZZO: RAGAZZO DISPERSO DA IERI POMERIGGIO, RICERCHE IN CORSO, APPELLO DEL SINDACO

TAGLIACOZZO – “Il ragazzo in foto si chiama Davide Mastroddi ed è uscito nel primo pomeriggio di ieri da solo per fare sport, forse in bicicletta, indossa pantaloncini scuri e canottiera scura. Non è rientrato a casa per ora di cena”.

Questo l’appello del sindaco di Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, Vincenzo Giovagnorio.

L’ultima geolocalizzazione del cellulare di Davide è via del Gallo, Colle Pelacchi a Tagliacozzo verso le ore 15:15, poi il telefono si è spento.

Le Forze dell’Ordine sono in azione, ed è stato anche organizzato un gruppo di ricerca di cittadini volontari, con bici e macchine. Il contatto è Gabriele Mastroddi, il padre di Davice (351 806 0032).

“Chiunque possa aiutare è il benvenuto. Più siamo, più possibilità abbiamo di trovarlo”, scrive ancora il sindaco.

