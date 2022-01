TAGLIACOZZO, SETTIMANA CORTA ALL’ISTITUTO PER IL TURISMO

L’AQUILA – Dal prossimo anno scolastico 2022-2023 gli studenti che si iscriveranno o che frequentano l’Istituto tecnico ed economico per il Turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, potranno fruire – a partire da settembre – anche della cosiddetta “settimana corta”, cioè dal lunedì al venerdì, con la possibilità quindi di essere liberi nell’intero weekend.

Accoglienza qualità e benessere educativo, con l’approfondimento di Economia, Diritto, Informatica, Didattica laboratoriale inclusiva e per competenze, tre lingue straniere e la possibilità di fare viaggi d’istruzione nei paesi europei con Erasmus Plus, cittadinanza digitale, start up, eCommerce sono alcune delle caratteristiche di questo prestigioso Istituto, tra i migliori d’Abruzzo.

Variegata ed appropriata alle moderne esigenze dei ragazzi è l’offerta formativa scolastica dell’Itet di Tagliacozzo e anche una felice interazione con le tante attività culturali organizzate nel territorio comunale, non ultimo la partecipazione ai maggiori eventi del Festival Internazionale di Mezza Estate e alle altre importanti manifestazioni della località turistica.

Un diploma altamente formativo e che apre le porte all’Università e al mondo del lavoro.

Ancora poche ore per iscriversi, fino a domani, 28 gennaio 2022.

La Dirigente scolastica è disponibile per qualsiasi chiarimento.

Supporto di segreteria per iscrizioni Tel.: 0863 610335 .