TAGLIACOZZO: TRAGEDIA SULLA VIA TIBURTINA, CICLISTA TRAVOLTO E UCCISO DA UN FURGONE

TAGLIACOZZO – Tragedia sulla via Tiburtina, dove un ciclista, investito da un furgone, ha perso la vita. L’incidente è avvenuto all’altezza di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo.

L’uomo, che stava pedalando sulla sua bicicletta in direzione Tagliacozzo, è stato travolto dal mezzo pesante che viaggiava nella direzione opposta. L’impatto è stato fatale. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi del 118 di Tagliacozzo con il personale della 16 maggio, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La sua morte è stata constatata sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri di Tagliacozzo per i rilievi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale per i ciclisti, in particolare in un’area come la Marsica occidentale, frequentata da molti appassionati delle due ruote.