TAGLIACOZZO: TROVATO MORTO ALLEVATORE DI 75 ANNI SCOMPARSO IERI SERA

TAGLIACOZZO – È stato trovato senza vita Gustavo Rossi, il 75enne allevatore di cui si erano perse le tracce da ieri mattina. Il corpo è stato trovato non lontano dalla Tiburtina Valeria, sulla strada che da Carsoli arriva a Tagliacozzo.

Rossi era originario di Roccacerro, la frazione di Tagliacozzo, ed è morto per un malore.

Ieri sera, dopo la denuncia di scomparsa ai vigili del fuoco, intorno alle 17, si era attivata la macchina dei soccorsi guidata dalla prefettura dell’Aquila. Le ricerche non avevano restituito la posizione dell’uomo in quanto non è una zona coperta dalla rete telefonica e nel frattempo il cellulare di Rossi si era spento.