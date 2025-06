TAGLIATI ALCUNI ALBERI PERICOLANTI DAI VIGILI DEL FUOCO NELLA FRAZIONE AQUILANA DI TEMPERA

L’AQUILA – Incendio ieri all’all’Aquila tra Via Antica Arischia, Via Dante Alighieri, Via Norma Cossetto spento dai vigili del fuoco i quali, poco dopo, hanno eseguito il taglio di piante molto pericolose per la pubblica incolumità nelle vicinanze del Centro Culturale di Tempera e Via della Croce non molto distante dalla Scuola della infanzia sempre della frazione di Tempera.

A dare l’allarme alcuni passanti preoccupati dalle oscillazioni di alcune piante a causa di una improvvisa ventata. Sul posto diverse squadre e mezzi dei pompieri.