TAGLIO ALBERI REGIONALE 17, PRESIDENTE CARUSO CONVOCA RIUNIONE CON SINDACI E ASSOCIAZIONI

L’AQUILA – Un incontro preliminare in modalità on line, per individuare possibili soluzioni, relative alla “problematica dell’abbattimento e potatura delle piante lungo la strada regionale 17 sull’altopiano dei Navelli.

A convocarlo è stato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, alle ore 11 di giovedì 28 luglio.

Invitati a partecipare, con loro rappresentanti da comunicare preventivamente, i Comuni di Navelli, Collepietro e San Benedetto in Perillis, la Regione Abruzzo, il Wwf, Italia Nostra, Fiab Pescarabici e Mountain wilderness.

L’apertura al dialogo e confronto di Caruso fa seguito alla levata di scudi davanti all’ipotesi di abbattimento di ben 200 alberi, tra ippocastani, noci e olmi, che costeggiano la strada regionale 17 da Navelli a Collepietro.

Sulla necessità o meno di abbattere il filare che è un elemento caratteristico dell’altopiano, si è verificata una battaglia di perizie contrastanti. C’è quella commissionata dalla Provincia dell’Aquila, competente del tratto viario dopo che il 2 febbraio è caduto uno degli alberi, in cui si assevera che è necessario un drastico intervento su 200 delle 318 alberature ad oggi presenti.

C’è poi la perizia commissionata dalle associazioni Codacons, Wwf, Italia Nostra, Lipu, Fiab Pescarabici, Mountain Wilderness e Altura, i cui si assicura invece che il rischio riguarda solo pochi alberi. Il dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo è pertanto intervenuto e ha chiesto alla Provincia un ulteriore approfondimento.

Nel frattempo è nato anche un comitato civico che si oppone all’abbattimento. Particolarmente agguerrito il sindaco di Navelli, Paolo Federico, di Fratelli d’Italia, presidente del Gruppo di Azione locale (Gal) Gran Sasso-Velino.

