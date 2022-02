TAGLIO ALBERI SECOLARI A MONTORIO, CONSIGLIERI MAGNO E GUIZZETTI CHIEDONO APPROFONDIMENTI A SINDACO

MONTORIO AL VOMANO – “Ormai un dato è certo: sullo stato di salute degli alberi secolari di Viale Duca Degli Abruzzi di Montorio è necessario un approfondimento. Lo dicono tutti gli esperti di enti e associazioni. Proseguire con l’intenzione di abbatterli sulla base della perizia acquisita dall’amministrazione comunale sarebbe un grave errore e un danno irreversibile”.

Per questo motivo i consiglieri comunali Eleonora Magno e Andrea Guizzetti del gruppo Montorio Guarda Avanti hanno inviato ieri pomeriggio una lettera indirizzata al sindaco Fabio Altitonante, all’assessore all’ambiente Mariangela Cortellini e a tutti i consiglieri comunali, richiedendo l’istituzione di una commissione di valutazione interdisciplinare costituita da esperti.

LA LETTERA

I sottoscritti consiglieri Eleonora Magno e Andrea Guizzetti,

anche in considerazione dei riscontri alla “Relazione Tecnica sulle condizioni fitosanitarie e strutturali di alcune alberature del Viale Duca degli Abruzzi nel territorio del Comune di Montorio al Vomano (TE)” del 30.09.2021 trasmessi dall’Associazione Italia Nostra sede Pescara; prima che sia data irreversibile esecuzione all’ordinanza sindacale di abbattimento dei 13 alberi analizzati dalla relazione suddetta, al fine di assicurare tutti gli opportuni e necessari approfondimenti a tutela della incolumità pubblica e al contempo del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico rappresentato dalle alberature del Viale, chiedono che sia istituita una commissione di valutazione interdisciplinare costituita dalle seguenti figure: dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo, corpo provinciale Carabinieri Forestale, dottore agronomo e forestale dell’ordine di Teramo, rappresentante associazione ambientalista e tutela paesaggistica e responsabile ufficio tecnico comunale.

“Siamo decisi a portare fino in fondo la nostra doverosa azione di controllo sulla correttezza dell’iter seguito per giungere alle disposizioni attuali. Insieme alla cittadinanza e alle tante associazioni che si sono interessate alle sorti di queste piante, chiediamo di avere rassicurazioni immediate. L’ordinanza di abbattimento sembra essere sospesa ma non sappiamo se lunedì mattina avremo di nuovo sul viale lo schieramento di mezzi per la drastica esecuzione. Confidiamo che questa amministrazione vorrà rispondere con tutta l’attenzione e la responsabilità richieste dal caso” concludono i consiglieri Magno e Guizzetti.