TAGLIO CORSE TRENI VALLE SUBEQUANA: SINDACI, “IMPEGNO TRENITALIA E REGIONE A RIVEDERE DECISIONE”

“I Sindaci hanno ottenuto l’impegno di Regione e Trenitalia a rivedere la decisione presa e aprire un tavolo di confronto sulla soppressione delle due corse con fermata a Molina Aterno, nellatratta L’aquila Sulmona”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Acciano Fabio Camilli, dopo che ieri presso la sede della Regione Abruzzo in Via Catullo a Pescara si è svolto l’incontro sulla soppressione delle fermate dei treni nelle stazioni della Valle Subequana.

All’incontro, convocato dall’Assessore regionale Umberto D’Annuntiis a seguito della richiesta di tutti i Comuni dell’Unione Montana Sirentina recentemente costituita, erano presenti i rappresentanti di Trenitalia e una delegazione composta dai Sindaci di Acciano (Fabio Camilli), Gagliano Aterno (Luca Santilli), Goriano Sicoli (Rodolfo Marganelli), Molina Aterno (Luigi Fasciani) e dal Vicesindaco di Castelvecchio Subequo (Pietro Salutari).

I primi cittadini, dopo aver espresso “il loro disappunto per non essere stati in alcun modo coinvolti nei processi decisionali e non aver ricevuto comunicazioni ufficiali”, hanno chiesto al rappresentante della Giunta regionale e al Direttore di Trenitalia Bruna Di Domenico di ripristinare subito le fermate soppresse e aprire un tavolo di confronto sul tema. Tutto questo nella consapevolezza che la sopravvivenza delle aree interne dipende innanzitutto dai servizi garantiti tra cui quello del trasporto pubblico.

L’Assessore D’Annuntiis ha risposto “assumendo l’impegno a rivedere la modifica delle fermate dei treni stabilita a seguito dell’attivazione della nuova bretella di Sulmona e ad affrontare insieme i problemi del trasporto ferroviario non solo verso L’Aquila ma anche verso Roma. Tutti i Sindaci dell’Unione Montana Sirentina confidano, pertanto, che i cittadini della Valle Subequana possano vedere ripristinati i servizi soppressi e, anzi, incrementati i collegamenti con i centri più grandi”.