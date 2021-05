TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA CUCINA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LORENZO

VASTO – Questa mattina taglio del nastro del sindaco di Vasto Francesco Menna, per inaugurare i rinnovati arredi ed elettrodomestici della nuova cucina presso la scuola dell’infanzia San Lorenzo.

“Attualmente, il servizio mensa consente di garantire ogni giorno circa 30 pasti per i bambini. Con la nuova cucina, realizzata con l’investimento della società EP+SAGIFI, come voluto nel capitolato di gara dall’Amministrazione comunale, tutti i cibi vengono cucinati e preparati sul posto – hanno evidenziato Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco, – con evidenti vantaggi sul controllo della qualità degli alimenti. Inoltre, l’Amministrazione comunale ha voluto puntare sulla valorizzazione della filiera corta e l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del ciclo di produzione ed erogazione dei pasti. Ringraziamo le insegnanti ed il personale scolastico per l’impegno profuso per raggiungere anche questo traguardo”.

Alla cerimonia ristretta hanno partecipato il Dirigente Scolastico Concetta delle Donne, Anna e Marco Piscicelli in rappresentanza del Comitato di quartiere San Lorenzo, e dott. ssa Alessandra Sannino della società EP+SAGIFI.

I più felici per questa giornata sono stati i bambini che per l’occasione hanno intonato una breve canzoncina.