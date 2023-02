TAIPRORA ENTRA A FAR PARTE DI ITALIA TECHNOLOGY ALLIANCE: HOLDING FAMIGLIA CENTI GUARDA AL FUTURO

L’AQUILA – Italia Technology Alliance (ITA Holding) continua il suo sviluppo strategico e accoglie nella propria compagine sociale Taiprora S.r.l., consolidata azienda abruzzese che da 30 anni realizza sistemi Software e Automation per la produzione e l’intralogistica.

ITA Holding, si legge in una nota, nell’ottica di rafforzare la propria presenza nel mercato sia nazionale che internazionale delle soluzioni di intralogistica avanzata, ha individuato in Taiprora S.r.l la società ideale per integrare le proprie conoscenze per la fornitura di flotte di veicoli e trasloelevatori per magazzini automatici, oltre allo sviluppo software dei flussi logistici interni (WCS – WMS).

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO

L’obiettivo di questa operazione rientra nel più ampio piano di sviluppo che ITA

Holding porta avanti a livello strategico: ossia promuovere l’innovazione tecnologica oltre che nei tradizionali settori della carta, del tissue e del tessuto non tessuto, anche in ulteriori mercati come il farmaceutico, automotive, food, multipurpose, etc.

Con l’ingresso di Taiprora S.r.l. aumentano le competenze tecnologiche nell’ottica della massima integrazione di soluzioni complesse con un unico affidabile e qualificato fornitore di tecnologia “state-of-the-art”.

CRESCITA E CONTINUITA’

L’obiettivo di Taiprora è quello di ampliare la propria gamma di prodotti e servizi con accresciute potenzialità, garantendo continuità operativa e sviluppando nuove e maggiori sinergie in particolar modo con i clienti storici.

Taiprora è fortemente motivata nel continuare il processo di crescita vissuto sinora valorizzando ancor di più la propria organizzazione manageriale e le risorse del territorio. A tal fine, da oggi potrà contare su una ulteriore spinta strategica e su nuovi investimenti.

“L’operazione è frutto dell’integrazione di due mondi e settori diversi, ma che hanno in comune una zona di contatto ampissima e interessante”, dice Francesco Alfieri, presidente di Taiprora.

“Alla base dell’accordo con ITA Holding c’è il fattor comune di una grande attitudine all’innovazione e alla internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere valorizzando l’identità di Taiprora. Vogliamo incrementare la ricerca e puntare sull’innovazione creativa per raggiungere obiettivi ambiziosi in un futuro ricco di opportunità e di sfide per noi e per il nostro territorio”, afferma Mauro Celli, azionista di ITA Holding.

“Il nostro modello di sviluppo si basa sull’acquisizione di nuove competenze per creare maggiore valore per i nostri clienti, garantendo soluzioni provate e risultati misurabili con le best practices del mercato mondiale. Investiamo in aziende leader nel proprio settore che abbiano una storia di affidabilità e di ottima reputazione. L’ingresso di Taiprora corrisponde esattamente a questi criteri di successo e va a completare l’offerta digitale del gruppo: dall’interfaccia utente della linea di produzione alla gestione della logistica e del magazzino, fino all’IoT e all’analisi dei Big Data”.

L’operazione è stata seguita, per il venditore, dal team formato dall’avvocato Giuseppe Cambareri, di Cambareri Studio di Avvocati e dal dottor Marco Gasparroni, dello Studio associato “Vecchioli & Gasparroni”.

E per l’acquirente dal team formato dall’avvocato Francesco Fiumanò, dello Studio Legale “Fiumanò & Partners”, e dal dottor David Ninci, dello Studio Consulenza Tributaria Societaria e Direzionale “Del Grande Ninci Associati”.

ITALIA TECHNOLOGY ALLIANCE – PROFILO AZIENDALE

ITA Holding, di cui il brand più conosciuto è il marchio A. Celli, è la holding di partecipazioni della famiglia Celli che racchiude una serie di aziende produttrici di macchinari industriali e soluzioni tecnologiche per i mercati della carta, del tissue e del tessuto non tessuto, oltre ad altre società attive nello sviluppo digitale, IoT, machine learning e A.I. www.itaholding.it

TAIPRORA SRL – PROFILO AZIENDALE

Taiprora è un’azienda di Software & Automation Engineering specializzata in soluzioni integrate per il manufacturing e l’intralogistica.

Principalmente presente nel settore farmaceutico, automotive e food & beverage annovera clienti come Sanofi, Pfizer, Menarini, Dayco, Honda, Yanfeng, De Cecco, Ferrero, Findus, Aptar, Tod’s e molti altri. www.taiprora.it

Nella foto da sinistra: Mauro Celli azionista Ita Holding e Francesco Alfieri presidente di Taiprora