TAJANI A L’AQUILA, “A24-A25 PROBLEMA DA RISOLVERE”. “MOMENTO DIFFICILE, COMBATTERE PER LA PACE”

L’AQUILA – Il problema della Roma-Pescara, è annoso e da risolvere assolutamente. Se ne parla da quando facevo il militare, le cose non sono cambiate dal 1974-75. Oggi ci vuole lo stesso tempo per andare da Pescara a Roma e viceversa, questo è inaccettabile”.

Così il vice presidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, europarlamentare e vice presidente del Ppe, parlando del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, a margine di un convegno del Ppe su “Politiche europee e riforme istituzionali: quali prospettive per l’Abruzzo” che si è svolto all’Aquila.

“Contiamo di lavorare sodo per fare in modo che il Pnrr possa dare risposte concrete a una regione così importante nell’Italia del centro sud soprattutto bisogna pensare alle infrastrutture, ha aggiunto.

Venendo alle questioni internazionali: “C’è un tema che riguarda l’energia, sui prezzi dell’energia dobbiamo assolutamente mettere un prezzo unico, in Europa serve un tetto. Poi dobbiamo trovare le alternative al gas russo, ecco perché noi riteniamo che l’uscita dagli accordi con la Russia deve essere graduale. Non possiamo abbandonare il gas russo domani mattina perché ci sarebbe una caduta negativa nei confronti delle nostre imprese” ha spiegato ancora l’esponente di Forza Italia.

“E’ un momento molto difficile bisogna combattere per la pace, è ovvio che per far sedere allo stesso tavolo Putin e Zelensky bisogna che l’Ucraina non sia invasa dalla Russia. Ecco perché bisogna inviare armi, ma quelle armi non devono essere utilizzate per un escalation militare cioè per andare a colpire in territorio russo”, ha aggiunto Tajani -. E’ un momento particolare, bisogna che prevalga la democrazia, dalle parole di Zelensky c’è un messaggio di apertura nel riconoscere la Crimea che cioè può rimanere in mani russe, quindi speriamo che dopo questo messaggio ne arrivino altri positivi – spiega ancora -, contiamo su tutti coloro che intendono fare mediazioni, importante anche il viaggio di Draghi negli Stati Uniti, l’Italia e l’Europa devono giocare un ruolo significativo”.