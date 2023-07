TAJANI NOMINATO SEGRETARIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA: PAGANO, “GARANTIRA’ IL FUTURO DEL PARTITO”

PESCARA – “Congratulazioni ad Antonio Tajani che, da oggi, ricopre il ruolo di segretario nazionale di Forza Italia e accompagnerà il nostro partito al congresso del 2024. Al fianco del presidente Silvio Berlusconi fin dal suo esordio in politica Antonio ha maturato una grande esperienza nel contesto nazionale come in quello internazionale e saprà garantire a Fi un futuro che poggia su basi solide europeiste, garantiste, liberali, democratiche”.

Lo dichiara il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano a margine del Consiglio Nazionale di Fi. “Il nostro è un grande partito in continua ascesa e fortemente attrattivo, con una classe dirigente forte, preparata, ben radicata sul territorio e pronta ad affrontare le sfide del prossimo futuro: Tajani ne è rappresentazione autentica e autorevole. Forti dell’eredità che ci ha lasciato Berlusconi Forza Italia, il partito che ha creato e strutturato la coalizione di centro destra, continuerà a essere ago della bilancia nel governo, centrale e influente anche nel Partito popolare europeo con l’obiettivo di contribuire costruire un’Europa di centrodestra forti dei nostri valori che ci hanno condotto fino qui” conclude Pagano.