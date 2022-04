ROMA – Nove auto coinvolte questa mattina all’alba sull’A24 in un tamponamento a catena tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini.

Tredici feriti di cui tre gravi ricoverati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5:40 insieme al personale della stradale e delle forze dell’ordine. Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso.