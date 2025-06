PESCARA – Due persone sono rimaste ferite nel primo pomeriggio in un incidente stradale sull’autostrada A25 Pescara-Roma in direzione della Capitale, fra i caselli di Alanno-Scafa e Torre de’ Passeri.

Secondo una prima ricostruzione un camion che era in marcia, per cause in corso di accertamento ha tamponato un furgone che era fermo sulla corsia di emergenza.

Ferito in modo serio l’occupante del furgone, un 24enne soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto con elicottero e ambulanza.

Il giovane è stato poi trasportato a Pescara per trauma cranico commotivo. Ferito in maniera meno grave un 51enne alla guida del camion, ricoverato all’ospedale di Popoli (Pescara).

Sul luogo hanno operato anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.