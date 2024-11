CASTEL DI SANGRO – Ancora un incidente stradale mortale in provincia dell’Aquila dove a perdere la vita, sulla strada Fondovalle Sangro, è stata una una donna di 42 anni Ambra Marotta residente a Rionero Sannitico in Molise.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Castel di Sangro ancora da verificare, ieri sera la donna, giunta nei pressi di un semaforo, avrebbe urtarto con la sua utilitaria una Mercedes e poi si innescato un tamponamento a catena con dei feriti lievi. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Sulmona dove è deceduta in rianimazione per le profonde lesioni.