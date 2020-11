L’AQUILA – Al via oggi il secondo giorno di screening di massa sulla popolazione nella provincia dell’Aquila e, per l’occasione, il presidente della Regione Marco Marsilio seguirà le fasi in diversi comuni interessati oggi dai test: alle ore 15 sarà a Celano e alle ore 17 a Montereale.

L’elenco completo degli altri comuni interessati da oggi: Bisegna, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Gioia dei Marsi, Prezza e San Benedetto dei Marsi.

Download in PDF©