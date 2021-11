TAMPONI PALATRICALLE CHIETI, MARCOZZI: “RITARDI VERGOGNOSI. L’ASSESSORE VERÌ SPIEGHI”

“L’incapacità di gestione e organizzazione nella Asl 02 fa sì che ogni giorno ci siano ritardi e attese infinite per qualsiasi servizio. Quanto documentato dalla stampa questa mattina sulle code interminabili al PalaTricalle di Chieti per effettuare i tamponi ne è l’ennesima prova. Ci sono utenti che, nonostante la prenotazione, hanno dovuto aspettare ore per fare il test. Tra loro anche chi ha in programma esami e interventi urgenti per la propria salute. Ormai non esistono né scuse né giustificazioni davanti all’ennesimo fallimento di questa Asl”.

Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che prosegue: “Sono pronta a depositare una nuova interpellanza sul tema. Peccato che, a ogni domanda che poniamo in Consiglio regionale, l’Assessore Verì ci risponda che tutto va bene. Probabilmente dovrebbe parlare di più con i cittadini che vivono sulla propria pelle questa situazione e ne pagano le conseguenze, sia sul posto di lavoro che per il tempo sprecato in attesa di servizi quasi mai garantiti nei tempi previsti. Dal momento che in aula le risposte non arrivano, pongo all’Assessore a mezzo stampa queste domande: quando ha intenzione di affrontare con decisione i problemi? Perché certe inefficienze si verificano con questa frequenza solo nella Asl 02? Quando si deciderà a rimuovere i vertici della dirigenza che lo stesso centrodestra ha nominato? Se dopo quasi due anni di pandemia i risultati sono questi, mi domando cosa altro debba accadere per prendere provvedimenti seri e definitivi, che noi peraltro chiediamo da tempo. Comprendo l’imbarazzo per l’Assessore e il Presidente Marsilio di rispondere alle mie interpellanze, ma almeno diano spiegazioni agli abruzzesi incolpevoli, che subiscono ogni giorno disagi inaccettabili”, conclude.