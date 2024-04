L’AQUILA – Sono stati assolti con formula piena dopo dieci anni ex funzionari Mibac e un imprenditore per una presunta tangente in relazione alla ricostruzione di due importanti chiese all’Aquila nel post sisma. Al centro del processo l’ex vice commissario Luciano Marchetti e la funzionaria Alessandra Mancinelli accusati di corruzione. Era accusato solo di falso l’imprenditore Patrizio Cricchi che ha beneficiato della prescrizione ma che è stato assolto con la stessa ampia formula da corruzione come egli stesso riferisce. Sentenza che restituisce dignità agli accusati pur nei tempi lunghissimi della giustizia.

La presunta mazzetta per i lavori a Santa Maria Paganica sarebbe stata consegnata in un ristorante di Carsoli ma deve essersi trattato di un abbaglio investigativo vista anche la ampia formula con la quale il tribunale di Avezzano (L’Aquila) ha disposto la assoluzione. Tra l’altro i due funzionari pubblici non avevano la veste di pubblici ufficiali che è decisiva per contestare il reato di corruzione.