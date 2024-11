TAPPA A MARTINSICURO DEL CAMPER ASL DELLA NUTRIZIONE: VALUTATI 31 PAZIENTI

MARTINSICURO – Sono 31 i pazienti valutati all’interno del camper della nutrizione, che ieri ha fatto tappa a Martinsicuro, in piazza Cavour. L’ambulatorio mobile del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl di Teramo, che si ferma in diverse località del Teramano in collaborazione con le rispettive amministrazione comunali, ha suscitato molto interesse.

A bordo medico, dietista e infermiere che hanno proposto ai pazienti un percorso in tre step: innanzitutto una valutazione nutrizionale, poi un’analisi strumentale della composizione corporea e infine un incontro con la dietista per consigli nutrizionali volti a migliorare la pianificazione settimanale dell’alimentazione. L’ambulatorio mobile del Sian continuerà il suo “viaggio” in provincia di Teramo con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione a un’alimentazione equilibrata.