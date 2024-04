TAPPA ALL’AQUILA DEL GIRO D’ABRUZZO: ECCO LE MODIFICHE AL TRAFFICO IL 12 APRILE

L’AQUILA – In vista dell’arrivo all’Aquila della tappa del Giro d’Abruzzo, previsto la giornata di venerdì 12 aprile, il Comando di Polizia municipale ha emesso un’ordinanza che dispone una serie di modifiche alla viabilità cittadina.

È stata, pertanto, prevista l’istituzione dei seguenti provvedimenti: dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri sulle seguenti strade: a. – Via Polveriera; – Via Panella; – Via Cencioni; – Via della Crocetta; – Via Girolamo da Vicenza; b. in Viale Crispi, tratto compreso tra Via XX Settembre e Viale Collemaggio: – dalle ore 18.00 dell’11 aprile alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri; – dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare; c. in Viale Crispi, tratto compreso tra Viale Collemaggio e Via Porta Napoli, e viale parallelo al prefato tratto senza denominazione posto alla sinistra nel senso di marcia con direzione Via Porta Napoli: – dalle ore 18.00 dell’11 aprile alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri; – dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, con eccezione per i residenti che potranno transitare sino alle ore 11.00; d. in Via Porta Napoli dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, con eccezione residenti che potranno transitare sino alle ore 11.00; e. in Via Collemaggio, tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via Crispi: – dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri e del divieto di transito veicolare;

f. in Via Collemaggio, tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via Caldora: – dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri; -dalle ore 8 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, con eccezione per i residenti che potranno transitare sino alle ore 11.00; g. in Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Fontesecco e Via Crispi, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare eccetto residenti ed autorizzati; h. in Via San Michele: – dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri;

i. in Viale Rendina: – dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri; – dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di transito veicolare, eccetto residenti, i quali potranno accedere sino alle ore 12.00, compatibilmente con l’esigenza di salvaguardare la sicurezza della circolazione pedonale e dell’adozione delle misure organizzative connesse alla manifestazione in parola; j. in Corso Federico II, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta degli ingombri e di transito veicolare, eccetto residenti ed autorizzati, i quali potranno accedere sino alle ore 12.00, compatibilmente con l’esigenza di salvaguardare la sicurezza della circolazione pedonale e dell’adozione delle misure organizzative connesse alla manifestazione in parola; Disposta, altresì, l’istituzione: k. in Via Campo di Fossa del senso unico di marcia con direzione Via XX Settembre. In ragione di ciò, i residenti dell’area tra Viale Crispi, Piazza le Paoli e le Mura Urbiche potranno accedervi da Via XX Settembre (con provenienza da Viale Corrado IV) → Via Sant’Andrea → Via Generale Francesco Rossi ed uscirvi tramite Piazzale Paoli → Via Campo di Fossa →Via XX Settembre (con direzione Viale Corrado IV); l. in Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Sant’Agostino e Via Campo di Fossa, dalle ore dalle ore 8.00 alle ore 21.00 del 12 aprile 2024 l’istituzione di un’area di sosta riservata ai veicoli a servizio delle persone con disabilità.