TAR ABRUZZO: MARSILIO INCONTRA NEO PRESIDENTE GERMANA PANZIRONI

L’AQUILA – “Un confronto molto cordiale e proficuo in cui è stata sottolineata l’importanza di una collaborazione, nell’ottica di un efficace dialogo tra Istituzioni. Un’occasione per rafforzare quello spirito necessario per perseguire, ciascuno nel proprio ambito e nel rispetto delle proprie prerogative, finalità al servizio dello Stato e dei cittadini”.

Così, in una nota, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che ha incontrato nei suoi uffici di Palazzo Silone, a L’Aquila, il nuovo presidente del Tar Abruzzo, Germana Panzironi.

“Sono certo – ha detto il presidente Marsilio – che troveranno conferma quella professionalità e quella competenza che, da sempre, contraddistinguono il percorso professionale della dottoressa Panzironi”.

Inoltre, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ha rimarcato “l’assoluta centralità della Giustizia amministrativa, quale irrinunciabile e virtuoso presidio di legalità e libertà ed ha ringraziato il presidente uscente Umberto Realfonzo, collocato in quiescenza per il lavoro svolto fin qui”.