TARANTA PELIGNA: TROVATO SENZA VITA 44ENNE ANTONELLO D’ALANNO, SCOMPARSO DOPO ESSERE ANDATO A PESCA

CHIETI – Tragedia a Taranta Peligna, in provincia di Chieti: Antonello D’Alanno, il 44enne di non rientrato a casa dopo essere andato a pesca sul fiume Aventino, è stato trovato senza vita probabilmente, colto da malore, proprio mentre si accingeva a tornare a casa.

I familiari, non vedendolo tornare, avevano ieri pomeriggio lanciato l’allarme e immediate sono partite le ricerche Messaggio di cordoglio alla famiglia da parte del sindaco di Taranta Peligna.

Scrive il sindaco di Taranta Peligna, Antonello Piccone: “Non abbiamo parole per spiegare questa tragedia. Giunga solo ai familiari del caro Antonello l’abbraccio, sincero e forte, di tutta la comunità di Taranta. In segno di rispetto e vicinanza tutti gli eventi previsti nel calendario estivo per questa settimana sono rimandati”.