ROMA – Biglietti aerei a tariffe agevolate per i pazienti e un eventuale accompagnatore che prenotano prestazioni sanitarie nelle strutture del Gruppo sanitario privato INI che ha strutture nel Lazio e in Abruzzo: INI-Grottaferrata, INI-Villa Dante (Guidonia), INI-Medicus (Tivoli), INI-Città Bianca (Veroli) e INI-Canistro (L’Aquila).

Lo prevede una innovativa partnership sottoscritta da ITA Airways e il Gruppo INI, che prevede tariffe scontate sui voli della Compagnia di bandiera italiana per i pazienti che, da tutta Italia, devono raggiungere le strutture per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali.

I pazienti potranno usufruire degli sconti su biglietti di andata e ritorno, o solo andata, per un volo nazionale diretto e in connessione verso l’aeroporto di Roma Fiumicino e Pescara, quest’ultima per la struttura abruzzese del gruppo. La stessa agevolazione tariffaria potrà essere estesa a un eventuale accompagnatore che viaggerà con il paziente. Inoltre, in caso di modifica dell’appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito cambiare senza penali le date della prenotazione del volo.

“La partnership con ITA Airways è per noi motivo di grande orgoglio e la accogliamo con piena soddisfazione – spiega Cristopher Faroni, direttore generale del Gruppo INI -. Dare la possibilità ai nostri pazienti di raggiungere le nostre strutture da tutta Italia, in modo agevolato e più flessibile, è una grande opportunità soprattutto in considerazione della crescente domanda di sanità qualificata da parte dei cittadini di tutto il Paese. Un ringraziamento ad Ita Airways che, in una fase in cui il tema della salute è sempre più centrale, dimostra sensibilità e valori che il Gruppo INI condivide pienamente”.

I biglietti aerei a tariffa agevolata possono essere prenotati e acquistati direttamente chiamando il Customer Center ITA al numero 800 936 090, attivo tutti i giorni dalle ore 06:00 alle 24:00 (digitare il tasto 7 per le tariffe etiche). È necessario avere a portata di mano il numero dell’appuntamento (codice univoco) che viene comunicato al momento della prenotazione della prestazione sanitaria.

“L’accordo siglato dalla Compagnia con il Gruppo INI, dopo quello sottoscritto con il Gruppo San Donato, si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità sociale che ITA Airways, a pochi mesi dalla sua partenza, ha intrapreso con un piano delineato di sviluppo. La Compagnia vuole essere il vettore di riferimento per la mobilità degli italiani, rispondendo a tutte le esigenze della clientela, compresa quella dei pazienti che debbono spostarsi dal luogo di residenza per raggiungere centri ospedalieri di eccellenza per le proprie cure – si legge in una nota.