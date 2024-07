TARIFFE TARI A MONTORIO: IL SINDACO, “COSTI DIMINUITI RISPETTO ALLO SCORSO ANNO”

MONTORIO AL VOMANO – “I costi totali della TARI 2024 diminuiscono ancora di circa 15.000 euro rispetto al 2023, nonostante il generale aumento dei prezzi dovuto all’inflazione e i maggiori servizi offerti”.

Lo precisa il sindaco di Montorio al Vomano, nel teramano, Fabio Altitonante, rispetto alle nuove tariffe sui rifiuti approvate in Consiglio comunale.

“Dal 2021, con le prime tariffe approvate dalla nostra Amministrazione, abbiamo corretto delibere copia-incolla sbagliate per anni, che penalizzavano fortemente le famiglie numerose, che pagavano in media centinaia di euro in più all’anno, a causa di un utilizzo scorretto dei parametri a norma di legge. Quest’anno, inoltre, grazie a un Piano Economico Finanziario – fatto con il nuovo gestore TeAm – che ripartisce in modo più equo la parte fissa della tariffa, riferita ad esempio alla pulizia delle strade, e quella variabile, ossia la spazzatura prodotta da ogni utenza, abbiamo raffinato la suddivisione dei costi. Per questo alcune utenze pagheranno qualche euro in meno e altre qualche euro in più rispetto al 2023. Ribadiamo sempre meno rispetto agli anni precedenti al 2021! In sostanza, dunque, noi siamo riusciti a mantenere le tariffe pressoché stabili. Chi prima amministrava Montorio e oggi ci critica, inventando numeri assurdi, dimentica quando i montoriesi pagavano molto di più un servizio pessimo”. Conclude Altitonante. Nella delibera approvata sono, inoltre, confermate le scadenze delle rate della TARI: 30 luglio (prima rata o rata unica), 30 settembre e 30 novembre.