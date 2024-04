TARI AD AVEZZANO: VERSO IL CALO DELLE TARIFFE IN BASE ALL’IMMODIZIA INDIFFERENZIATA PRODOTTA

AVEZZANO – Tari, novità positive in vista ad Avezzano (L’Aquila) dove dal rischio di un aumento significativo, bloccato nel 2023 dall’intervento del sindaco e della commissione nominata ad hoc dal primo cittadino, si passa ad un’inversione di tendenza che rappresenta una buona notizia per

Mentre l’Anci suona l’allarme per il rischio aumento bollette in Italia, ad Avezzano l’importo pagato per la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani è destinato a scendere. I dettagli saranno svelati solo nel consiglio comunale di oggi ma la sostanza sta nelle parole del Presidente della Commissione Bilancio Lucio Mercogliano.

“Con la revisione del Piano finanziario e l’approvazione delle nuove tariffe, per cittadini non solo verrà confermato il blocco degli aumenti, già stoppati nello scorso anno, ma le tariffe andranno giù, con risparmi complessivi per oltre 200 mila euro. Un risultato importante non solo perché avviene in un momento in cui molti comuni sono costretti a rivedere al rialzo la Tari ma anche perché tutti ricorderanno l’approfondito lavoro che si fece nel 2023 per fermare il rischio concreto e reale di un maggior peso della tassa. Non voglio anticipare i dettagli che rappresenterò nel consiglio comunale di domani, dico solo che la posizione ferma tenuta nell’anno passato e la scelta di non procedere a quegli aumenti (circa 500 mila euro previsti nelle tariffe ACIAM) e far scattare la nuova gara d’appalto, ha premiato. Anche in questo caso il nostro sindaco è stato non solo determinato a tutela dei concittadini ma lungimirante”.