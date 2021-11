TARTUFO ABRUZZESE PROTAGONISTA A “I FATTI VOSTRI”, COLLEGAMENTO CON ANNA FALCHI DA MOLINA ATERNO

L’AQUILA – Sarà il tartufo abruzzese il protagonista dello spazio sull’agroalimentare della trasmissione I fatti Vostri in onda domani su Rai 2.

Dai boschi di Molina Aterno, in provincia dell’Aquila, alle 11.30 si collegheranno con lo studio di via Teulada il produttore di Coldiretti Gianni Fasciani e la cuoca contadina Giuseppina Di Nardo dell’agriturismo Caniloro di Lanciano per parlare del tartufo nero che si raccoglie generalmente nel periodo autunnale. Nella tartufaia di proprietà, Fasciani mostrerà alla conduttrice Anna Falchi le caratteristiche di questo prelibato tubero, dalla raccolta alla pulitura, mentre l’Agrichef preparerà una ricetta tradizionale a base di tartufo. “

Il tartufo è un prodotto poco conosciuto ma molto importante per la nostra regione – dice Coldiretti Abruzzo – questo settore di nicchia coinvolge oltre 7mila cavatori per una produzione di oltre 200 quintali di tartufo annui. Una stima – aggiunge Coldiretti – sicuramente al ribasso, soprattutto considerando che negli ultimi anni sono nati numerosi impianti tartufigeni a causa delle ottime prospettive di mercato su un territorio con caratteristiche idonee sia al tartufo bianco sia al nero pregiato”. Nel corso della puntata verranno illustrate le caratteristiche delle diverse varietà e i tanti “prodotti trasformati” ottenuti dal pregiato fungo che quest’anno ha sofferto particolarmente della mancanza di pioggia e della persistente siccità.