VASTO – “I miei assistiti sono due validissimi rappresentanti delle Forze dell’Ordine, da sempre impegnati nella repressione della criminalità, distintisi in operazioni di polizia che hanno portato all’arresto di rapinatori e trafficanti di sostanze stupefacenti, per i quali hanno anche ricevuto gli encomi dell’Amministrazione. Il disdoro arrecato loro sul web, attraverso un vero e proprio processo mediatico non può essere tollerato, essendo frutto di una ricostruzione degli eventi parziale ed orientata”.

Lo afferma l’avvocato Fiorenzo Cieri, legale dei due agenti di Polizia che ieri Mattina, a Vasto (Chieti), hanno estratto il taser e ammanettato un negoziante.

“L’ormai celebre video – afferma l’avvocato in una nota – ritrae solo l’epilogo di quanto realmente accaduto, generando una innegabile decontestualizzazione dei fatti. Pur nel rispetto della libertà di pensiero di ognuno, tuttavia i miei assistiti si tuteleranno innanzi a tutte le sedi per quelle frasi che stanno assurgendo al rango di vere e proprie diffamazioni via web”.