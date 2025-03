TASSE: D’ADDAZIO (FDI), “AL VIA INCONTRI PUBBLICI PER SPIEGARE MANOVRA FISCALE AD ABRUZZESI”

L’AQUILA – “La manovra fiscale della Giunta regionale è un tema complesso e di grande rilevanza per il futuro dell’Abruzzo. Per questo motivo, ho deciso di impegnarmi personalmente avviando una serie di incontri sul territorio, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini l’effettiva entità del provvedimento e di chiarire ogni aspetto della riforma”.

Lo annuncia in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio.

“Ritengo fondamentale instaurare un dialogo diretto con gli abruzzesi, per fornire informazioni trasparenti e contrastare eventuali disinformazioni – aggiunge – La manovra, che giovedì prossimo approderà in Consiglio, rappresenta un passo importante per garantire equità fiscale e sostenibilità economica, e voglio che tutti abbiano gli strumenti per comprenderla appieno”.

“Si tratta di incontri pubblici, aperti a chiunque e invito soprattutto i cittadini di opinione politica differente a partecipare, certo del confronto sereno e costruttivo”.

Gli appuntamenti già programmati sono i seguenti:

· Martedì 1 aprile, ore 20.30, a Città Sant’Angelo (sede del partito in via d’Annunzio);

· Venerdì 4 aprile, ore 12, audizione nella commissione competente del Comune di Pescara;

· Venerdì 4 aprile, ore 18, a Tocco da Casauria (Teatro Michetti), con la partecipazione dei circoli cittadini di Torre dè Passeri, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria e Popoli Terme.

Il programma dei successivi incontri, previsti nel mese di aprile, è in fase di definizione. Inoltre, il consigliere D’Addazio sarà ospite della trasmissione “Tribuna Politica” su Super J, mercoledì 9 aprile, ore 20.30.