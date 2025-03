TASSE: PAOLUCCI, “MARSILIO PRENDE IN GIRO GLI ABRUZZESI, AUMENTI PER FESTIVAL E AMICI”

L’AQUILA – “Il danno e la beffa sono contenuti entrambi in un unico atto della Giunta Marsilio: quello in cui la destra piange dicendo che non ha risorse per coprire il disavanzo della sanità che ha creato dopo sei anni di cattiva gestione, ma poi nel disegno di legge scrive che i fondi provenienti dall’aumento delle tasse sono ‘da destinare prioritariamente alla copertura della eventuale quota di ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali posta a carico dell’Ente'”.

Lo scrive in una nota il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci che sottolinea: “Prioritariamente, non esclusivamente: quindi, scritta così, possiamo aspettarci che, una volta coperto il disavanzo, vadano a coprire di tutto: l’ennesima leggina a favore degli amici, l’ennesimo festival, oppure sponsorizzazioni che non hanno nulla a che fare con il miglioramento dei servizi sanitari che descrivono una realtà che denunciamo ormai da mesi, se non anni, quella delle liste d’attesa, della mobilità passiva, del crollo delle prestazioni, della rinuncia alle cure. Basta prese in giro: Marsilio usi i fondi che ha già e non metta le mani nelle tasche del ceto medio abruzzese”.

“La nostra comunità merita rispetto, specie dopo le bugie dette sul deficit della sanità, smentite subito dopo aver ottenuto la riconferma elettorale – incalza Paolucci – . Chiede sacrifici a gente che vive di lavoro e stenta ad arrivare a fine mese mentre altre strade ci sono e da mesi la nostra proposta giace nei cassetti del Consiglio: basta calendarizzare la proposta che abbiamo depositato dal 2023 di ancorare il Fondo Sanitario Nazionale al 7,5% del PIL. Per farlo occorre però aprire una vertenza con il Governo Meloni. Così Marsilio ha scelto un’altra strada: non creare problemi al suo capo, ma crearne agli abruzzesi. Questa è la storia. Per questo pagheremo”.