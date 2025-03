TASSE: RINVIATA AL 31 MARZO LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE BILANCIO

L’AQUILA – La Commissione “Bilancio, Affari generali, Istituzionali”, presieduta da Vincenzo D’Incecco, della Lega, al lavoro dal pomeriggio in un clima di tensione e polemiche, per l’esame sul progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, “Disposizioni in materia tributaria”, ha rinviato la discussione a lunedì 31 marzo alle ore 10.

Il provvedimento, in sostanza, vara l’aumento della aliquota della addizionale Irpef a scaglioni di reddito, per ripianare il buco della sanità relativo al 2024. Il pdl andrà al vaglio dell’Aula nella seduta del 3 aprile prossimo.

In particolare, oggi sono stati ascoltati Giunta e sindacati.

La riunione è stata incentrata sul confronto su una manovra che mira a “recuperare risorse aggiuntive a sostegno del Sistema Sanitario Regionale, da destinare prioritariamente alla copertura della eventuale quota di ripiano dei disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie locali posta a carico dell’ente, e ciò mediante specifico intervento sulle leve fiscali regionali”, si legge nel progetto di legge.

E la maggioranza di centrodestra ha necessità di varare in tempi stretti la manovra fiscale, perché si deve presentare, a legge approvata, all’appuntamento con il Tavolo di monitoraggio nazionale sul disavanzo sanitario per il 2024, fissato l’11 aprile prossimo, dal quale, senza interventi, potrebbe arrivare la decisione forzosa di una tassazione massima imposta direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

C’è poi anche un’altra scadenza fissata al 15 aprile quando deve essere pubblicato in gazzetta ufficiale il pdl che recepisce anche la riforma delle aliquote a scaglioni di reddito, decisa dal governo.

Nel corso del confronto bipartisan è stata posta in discussione anche una riforma del sistema sanitario e della gestione delle Aziende sanitarie locali.

Sono intervenuti l’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, con il direttore regionale del Dipartimento Risorse, Fabrizio Giannangeli; l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, in collegamento da remoto, con la direttrice regionale del Dipartimento Sanità, Emanuela Grimaldi. Tra le rappresentanze sindacali presenti: Riccardo Gentile, segretario generale aggiunto CISL Abruzzo-Molise; Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo-Molise e Simone Tempesta, segretario regionale FIALS Abruzzo, Stefano Matteucci, segretario regionale UGL Salute Abruzzo.

In apertura della seduta sono stati illustrati due provvedimenti amministrativi riguardanti due variazioni di bilancio. Il primo riguarda le maggiori entrate dovute al trasferimento di risorse da parte dell’Azienda Diritto agli Studi Universitari e il secondo, le maggiori entrate per il funzionamento del Consiglio regionale, una cui quota parte, pari a 100mila euro andrà a sostenere la “Celebrazione del trentesimo anno della nascita del Parco Nazionale della Maiella”, per la quale è in itinere un progetto di legge. (red)