TASSE: VERRECCHIA (FDI), “ABBASSATE A OPERAI E PENSIONATI E ALZATE A CONSIGLIERI REGIONALI”

L’AQUILA – “Esprimiamo soddisfazione per la soluzione intrapresa dal presidente Marco Marsilio e dall’intera Giunta di centrodestra, che applica un criterio di equità sociale e che, dunque, salvaguarda le fasce deboli. La sinistra è stata nuovamente smentita nei fatti”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Per una settimana intera gli esponenti del Pd & compagni – aggiunge -, hanno rivolto accuse infondate, affermando che sarebbero stati tassati tutti, soprattutto operai e pensionati. Niente di più falso! Proprio le fasce deboli vedranno diminuire la tassazione, prerogativa del provvedimento sulla quale i sindacati dovrebbero schierarsi al nostro fianco, manifestando grande coerenza”.

“L’opposizione reclama e richiede le dimissioni di Marsilio, evidentemente perché appartiene a quella fascia reddituale non più privilegiata: infatti i cittadini che rientrano nella fascia da 50mila a 100mila euro, come i consiglieri regionali, contribuiranno alla manovra e, onestamente non pensiamo che 80 euro mensili, per chi ne guadagna 8mila, siano una assurdità”, conclude Verrecchia.