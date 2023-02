TAVOLI ALL’APERTO PESCARA, CENTROSINISTRA: “VERSO ULTERIORI RESTRIZIONI IN TUTTA LA CITTA'”

PESCARA – “I contenuti della determina dirigenziale che a novembre ha introdotto pesanti restrizioni nell’occupazione di suolo pubblico nella zona di piazza Muzii, e che le forze politiche di maggioranza si erano impegnate a superare, saranno invece estesi a tutta la città”.

È quanto emerso questa mattina, si legge in una nota, nella seduta della commissione Controllo e garanzia, presieduta dal capogruppo del Pd Piero Giampietro e convocata per discutere delle decine di richieste in attesa di autorizzazione e dell’annunciata revisione del regolamento comunale.

“Con molto stupore abbiamo appreso che non solo i contenuti di quella determina così contestata non sono stati superati, come invece promesso dai partiti di maggioranza, ma vengono estesi a tutta la città – afferma Giampietro – quindi lo spazio concesso ai pubblici esercizi rischia di essere drasticamente ridotto, con un appesantimento della procedura burocratica per ottenere l’autorizzazione visto che ora servirà anche un tecnico abilitato ingaggiato dagli esercenti. Una marcia indietro rispetto ai proclami di semplificazione e una beffa per una città che solo pochi giorni fa sui social il sindaco celebrava per il numero di giornate di sole. Crediamo sia necessario che la giunta Masci non si chiuda a riccio e faremo una proposta precisa in questa direzione perché il buon senso può prevalere”.

Alla seduta sono stati convocati l’assessore Alfredo Cremonese e la nuova dirigente del settore Federica Mansueti, ed hanno partecipato anche alcuni esercenti di piazza Muzii.

“In pochi mesi hanno chiuso otto attività, e anziché spiegarci come hanno superato l’ordinanza di novembre, cosa che ci avevano promesso, ci dicono oggi che quelle decisioni varranno per tutta la città: siamo vicini alla persecuzione”, ha detto uno degli esercenti, Filippo De Bonis.

“Non ci si può trincerare dietro le scelte dei tecnici: qui ci sono decisioni politiche assunte dalla giunta Masci”, ha sottolineato la consigliera Marinella Sclocco.

I consiglieri di centrosinistra Piero Giampietro, Marinella Sclocco, Francesco Pagnanelli, Stefania Catalano, Giovanni Di Iacovo, Marco Presutti e Mirko Frattarelli annunciano però che presenteranno una proposta: “Anche il governo Meloni, come quelli precedenti, ha dato la possibilità ai Comuni di estendere l’occupazione di suolo pubblico per consentire agli esercenti di recuperare i mancati incassi di Covid e caro-energia: a differenza dei provvedimenti del governo precedente il suolo pubblico si dovrà pagare ma sono consentite una semplificazione delle procedure ed un aumento degli spazi occupabili rispetto al pre-Covid, almeno fino al 30 giugno”.

“La giunta Masci ha deciso fin qui di non aderire a questa opportunità, ma facciamo appello alla giunta affinché faccia un passo avanti e lunedì proporremo in Consiglio Comunale un ordine del giorno che ci auguriamo possa essere condiviso dal centrodestra per dare un preciso indirizzo politico e amministrativo alla giunta. Una soluzione è possibile e lo strumento c’è”.