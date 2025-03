TAVOLO REGIONALE DELL’AUTOMOTIVE: DOMANI APPUNTAMENTO A SULMONA CON L’ASSESSORE MAGNACCA

SULMONA – Terzo appuntamento per il tavolo regionale dell’Automotive che è stato convocato per domani, giovedì 27 marzo, alle ore 15,30 presso la sala consiliare del Comune di Sulmona (AQ) a palazzo San Francesco. Presieduto dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, il tavolo affronterà le tematiche occupazionali e di sviluppo che riguardano le aziende dell’Automotive dislocate in Abruzzo.

Il tavolo esaminerà, nello specifico, anche la situazione occupazionale e di sviluppo dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona che produce componentistica per il Ducato di Stellantis.