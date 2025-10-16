TE CONNECTIVITY: MAGNACCA, “AL MIMIT AZIENDA SMENTISCE CHIUSURA SITO SAN SALVO”

PESCARA – “La notizia della chiusura della fabbrica della Te Connectivity di San Salvo è destituita da ogni fondamento”.

Lo afferma, in una nota, l’assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca al termine dell’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali tenutosi a Roma, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale era presente il servizio competente rappresentato dell’Assessorato rappresentato da Renzo Iride.

“Ho presenziato al tavolo nazionale presso il Mimit convocato in relazione alla notizia apparsa su di un articolo di stampa pubblicata in Piemonte. Notizie smentite categoricamente dalla proprietà Te Connectivity relativamente al sito produttivo di San Salvo. È stata riconosciuta quindi ampiamente l’infondatezza assoluta della notizia di chiusura dell’opificio abruzzese della Te Connectivity” aggiunge l’assessore.

“L’Assessorato al Lavoro di Regione Abruzzo – conclude l’assessore Magnacca – si è reso disponibile a convocare una riunione per approfondire il piano industriale per i prossimi anni previsto per il sito produttivo di San Salvo”.